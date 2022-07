Zbog manifestacije izmenjen režim saobraćaja

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ obaveštava vozače da će od 31. jula od 18 časova, do 3. avgusta do 12 časova, zbog održavanja priredbe „Dani opštine Stara Pazove“, doći do izmene režima saobraćaja na delu državnog puta II A reda broj 127, od Stare Pazove do petlje Stara Pazova, od raskrsnice ulica Svetosavska sa ulicama Jovana Popovića i Partizanskom, do raskrsnica ulica Podunavskog partizanskog odreda i Vuka Кaradžića.

Alternativni putni pravac za vreme održavanja priredbe odvijaće se ulicama kroz naseljeno mesto Stara Pazova na sledeći način:

-smer iz centra Stare Pazove ka auto-putu E-75 ulicama: Partizanskom, Jana Sikore i Podunavskog partizanskog odreda,

-smer sa auto-puta E-75 ka centru Stare Pazove ulicama: Podunavskog partizanskog odreda, Branka Radičevića i Jovana Popovića.

Tokom održavanja manifestacije saobraćaj će regulisati saobraćajna policija.

Izvor: JP “Putevi Srbije”

