Ruma-Od 21. do 28.jula za saobraćaj će biti zatvorena raskrsnica Glavne na ukrštanju sa Pavlovačkom i Vladimira Nazora. Saobraćaj se obustavlja zbog nastavka radova na rekonstrukciji Pavlovačke ulice.

Saobraćaj se preusmerava preko ulica Vladimira Nazora, JNA i Železničke do centra tj. do ulice Glavne, a iz smera centra ulicom Partizanskom,JNA i Vladimira Nazora do Glavne ulice.

