Produžetak radova na državnom putu Ruma – Pećinci

Javno preduzeće “Putevi Srbije“ obaveštava vizače da se do 15. maja, produžavaju radovi na zameni zaštitne žičane ograde u putnom pojasu na delu državnog puta I A reda broj 3, od petlje Ruma do petlje Pećinci (od km 57+844 do km 69+596), u smeru Šid-Beograd.

Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna traka, a saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.

Radovi će se pomerati sukcesivno do 400 metara u toku svetlog dela dana, i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Izvor: JP “Putevi Srbije”

