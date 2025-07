Najava isključenja struje za sredu, 30. jul

Za sredu, 30 jul, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Laćarak od 09:00 do 11:00 časova

Radnička od broja 1 do 63, od 2 do 60, od 65 do 97 i od 62 do 102

20.jula od broja 1 do 47, od 2 do 48, od 49 do 89 i od 50 do 72

Njegoševa od broja 1 do 33, od 2 do 32, od 35 do 59, od 34 do 72 i bb

Vardina od broja 1 do 17 i bb

Nikole Tesle

Filipa Višnjića

Laćarak od 11:00 do 13:00 časova

1.novembra od broja 133 do 181, od 138 do 196 i broj 132a

Karađorđeva od broja 3 do 49 i od 2 do 50

Savska od broja 1 do 7, od 2 do 8 i b.b.

Bosut od 08:30 do 09:00 časova

celo selo

Sremska Rača od 08:30 do 09:00 časova

celo selo

Bosut od 14:00 do 14:30 časova

celo selo

Sremska Rača od 14:00 do 14:30 časova

celo selo

Višnjićevo od 08:30 do 14:30 časova

celo selo

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.