Za sredu, 18. maj najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Adaševci od 09:00 do 11:00 časova

Železnička od broja 55 do 105 i od 54 do 138

Železnice Srbije sekcija ZOP i infrastruktura – ul.

Železnička broj 116

Adaševci od 12:00 do 14:00 časova

Branka Radičevića od broja 113 do 185, od 146 do 248 i bb

Branka Radičevića bb: Hidroforska kućica,

benzinska pumpa, ZZ “Graničar” Ekonomija

Bosutska od broja 2 do 24 i bb

