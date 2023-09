Tretman protiv krpelja na Fruškogorskim izletištima

Akcija zaštite zdravlja građana od krpelja na području Fruške gore biće izvedena u četvrtak 7. septembra. Tretmani se izvode po ugovoru i nalogu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, saopštila je novosadska “Ciklonizacija”.

Tretman će biti izvedeni na definisanim lokalitetima NP Fruška gora i obuhvatiće sledeće lokacije: Iriški venac – memorijalni kompleks, Iriški venac -park oko zgrade Elektrovojvodine, Iriški venac – okolina hotela Norcev, izletište Brankovac, izletište Testera, izletište Andrevlje, izletište Stražilovo, izletište Popov čot, izletište Popovica, izletište Zmajevac, izletište Letenka, izletište Crveni čot, izletište Široke ledine, izletište Ciganski logor, izletište Jabuka, izletište Kraljev izvor, Bobelikova livada, izletište Borkovac, izletište Rohalj baze, izletište Lipovača, izletište Osovlje, izletište Mošin grob, izletište Banja Kulina, izletišta 1 do 6 Astali uz deo puta od Crvenog čota do Banstola, izletišta 7 do 23 uz deo puta od Crvenog čota do Banstola, izletište 1 uz put od Crvenog čota do Popovog čota (Široki do), izletišta 2 do 6 uz put od Crvenog čota do Popovog čota, izletište 1 do 3 uz put od Andrevlja do Crvenog čota, put Crveni čot – Banstol, put Testera – Crveni čot i put od Crvenog čota do Popovog čota.

Kako se navodi, suzbijanje krpelja biće izvedeno insekticidom ICON 10 CS (preparatom na bazi lambda – cihalotrina, u dozi 0,18 l po hektaru).

U slučaju neadekvatnog vremena, tretmani će biti izvedeni u prvom sledećem terminu sa povoljnim meteo uslovima.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Twitter

Facebook