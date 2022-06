Danas ističe rok za prijavu za 100 evra

Rok za prijavu mladih od 16 do 29 godina za “drugi krug” jednokratne novčane pomoći u iznosu od 100 evra ističe danas, a u Ministarstvu finansija su ranije najavili da će ta pomoć biti isplaćena od 1. do 3. juna.

Elektronska prijava za drugi krug jednokratne pomoći omogućena je na sajtu Uprave za trezor, a svi koji su se već prijavili u januaru ne moraju ponovo da se prijavljuju, već će im pomoć biti automatski isplaćena.

Proces prijave u drugom krugu počeo je 16. maja u ponoć i otvoren je još danas za one koji su u međuvremenu napunili 16 godina ili su na neki drugi način stekli to pravo, poput sticanja prebivališta na teritoriji Srbije i važeće lične karte, kao i ako nisu iskoristili to pravo u prvom krugu.

Tokom prvog kruga, za pomoć od 100 evra prijavilo se 1.059.425 mladih, izjavio je ranije za RTS ministar finansija Siniša Mali.

“Za prvi krug pomoći mladima, izdvojili smo iz budzeta 12,5 milijardi dinara, a očekujem da će sada biti izdvojeno nešto više novca, između 12,5 i 13 milijardi dinara”, rekao je Mali 16. maja.

FoNet

