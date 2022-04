Prof. dr Čedomir Antić u Muzeju Srema

Predavanje o Aprilskom ratu i formiranju NDH pod nazivom „Kako je sve počelo (od 27. marta do 10. aprila)” prof. dr Čedomir Antić održaće u subotu 16. Aprila u Muzeju Srema sa početkom u 19 časova.

Profesor Antić govoriće o razlozima zbog kojih je Kraljevina Jugoslavija ušla u rat, objasniće šta se tokom rata dešavalo i obrazložiti kako je došlo do formiranja Nezavisne Države Hrvatske, te na kojim ideološkim temeljima je ona počivala. Predavanje će biti održano u Baroknoj Sali i prvo je u nizu kojim će u narednom periodu Muzej Srema, u saradnji sa našim najeminentnijim istoričarima, pravnicima, politikolozima… a povodom osam decenija od akcije Viktora Tomića, pokušati da ponudi odgovor na pitanje zašto je došlo do genocida u Sremu, kako je on sprovođen i koje su posledice.

