Obeležena tužna godišnjica – 27 godina od početka NATO bombardovanja

U martu se navršava 27 godina od početka NATO bombardovanje SR Jugoslavije, dok će u junu biti obeleženo 27 godina od njegovog okončanja. Vazdušna kampanja trajala je 78 dana, od 24. marta do 10. juna 1999. godine. Tokom bombardovanja poginulo je oko 2.500 civila, među kojima i šestoro građana Sremske Mitrovice, kao i oko 1.000 pripadnika vojske i policije.

Četvorica Mitrovčana izgubila su živote kao pripadnici Vojske Jugoslavije tokom ratnih dejstava, dok je Ljiljana Veliki bila civilna žrtva. Ona je stradala u dvorištu porodične kuće prilikom bombardovanja kasarne „Boško Palkovljević Pinki”.

Tim povodom danas su položeni venci u znak sećanja na stradale. U ime Grada, počast su odali zamenica gradonačelnika Danica Nedić i predsednik Skupštine Grada Vladimir Sanader, kao i predstavnici Gradskog odbora SPS-a, Saveza ratnih vojnih invalida Srbije i SUBNOR-a.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.