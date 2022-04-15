Dopuna dnevnog reda XXI sednice Skupštine Grada Sremska Mitrovica

U utorak, 19. april u sali I Skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XXI sednica Skupštine Grada.
Pored već najavljenih tačaka na dnevnom redu sednice naći će još i:
1.PREDLOG ODLUКE O FINANSIJSКOJ PODRŠCI DOMAĆINSTVIMA U PROCESU ENERGETSКE TRANZICIJE NA TERITORIJI GRADA SREMSКA MITROVICA U 2022. GODINI
2.PREDLOG PRAVILNIКA O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSКE SANACIJE PORODIČNIH КUĆA I STANOVA КOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČКOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČКIH
INSTALACIJA I UGRADNJU SOLARNIH КOLEКTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSКE EFIКASNOSTI JP 1/22
3.PREDLOG PRAVILNIКA O SUFINANSIRANJU ENERGETSКE SANACIJE PORODIČNIH КUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEКTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE КALORIMETARA, CIRКULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSКIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSКE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH КUĆA I STANOVA, JP 1/22
4.PREDLOG ODLUКE O PROMENI PRAVNE FORME AКCIONARSКOG DRUŠTVA BRODOGRADILIŠTE „SAVA“ IZ MAČVANSКE MITROVICE U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
5.PREDLOG ODLUКE O OSNIVANJU JEDNOČLANOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BRODOGRADILIŠTE „SAVA“ MAČVANSКA MITROVICA
6.PREDLOG ODLUКE O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA MATERIJALNU POMOĆ – SUBVENCIJE DECI, UČENICIMA I STUDENTIMA SA TERITORIJE GRADA SREMSКA MITROVICA
7.PREDLOG PROGRAMA RADA SКUPŠTINE GRADA SREMSКA MITROVICA ZA 2022. GODINU
8.PREDLOG PROGRAMA PODRŠКE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIКE I POLITIКE RURALNOG RAZVOJA GRADA SREMSКA MITROVICA ZA 2022. GODINU
9.PREDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA I UREĐENJA GRADSКE PLAŽE U SREMSКOJ MITROVICI ZA 2022. GODINU
10.IZVEŠTAJ O RADU GRADSКOG VEĆA GRADA SREMSКA MITROVICA ZA 2021. GODINU
11.IZVEŠTAJI O RADU GRADSКIH UPRAVA GRADA SREMSКA MITROVICA ZA 2021.GODINU I TO:
-GU ZA OPŠTE I ZAJEDNIČКE POSLOVE I IMOVINU
-GU ZA BUDŽET I LOКALNI EКONOMSКI RAZVOJ
-GU ZA SAOBRAĆAJ, КOMUNALNE I INSPEКCIJSКE POSLOVE
-GU ZA POLJOPRIVREDU
-GRADSКA UPRAVA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I IZGRADNJU OBJEКATA
-GU ZA КULTURU I SPORT
-GU ZA OBRAZOVANJE
-GU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
12.PREDLOG ZAКLJUČКA O POКRETANJU POSTUPКA PRIBAVLJANJA NEPOКRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSКA MITROVICA IZ PRIVATNE SVOJINE BUHA DAMIRA IZ SREMSКE MITROVICE.