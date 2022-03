Za četvrtak, 24. mart najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Kukujevci od 09:00 do 12:00 časova

Svetog Save od broja 4 do 14 i broj 5

Pravoslavna crkva – ul. Svetog Save broj 10

Srpskih vladara od broa 1 do 79 i od 4 do 74

Miloša Obilića od broja 2 do 8 i broj 5

