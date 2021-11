Za četvrtak, 25. novembar najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:15 do 10:15 časova

Matije Huđi od broja 22 do 38 i od 44 do 46

Toplotne podstanice CG – Matije Huđi brojevi 36, 38 i 44

Dečje jaslice “Cvrčak” – Matije Huđi

Dečji vrtić “Buba Mara” – Matije Huđi

Kralja Petra prvog od broja 63 do 93, od 50 do 88 i bb

Batrovci od 09:00 do 13:00 časova

celo selo Batrovci

Granični prelaz Batrovci (Carina, MUP, poslovni objekti)

Radio bazne stanice Batrovci

