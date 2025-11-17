Najava isključenja struje za utorak, 18. novembar

Za utorak, 18. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Laćarak od 08:30 do 11:00 časova:
Radnička od broja 1 do 63 i od 2 do 60
20.jula od broja 1 do 47 i od 2 do 48
Njegoševa od broja 1 do 33, od 2 do 32 i b.b.
Nikole Tesle
Filipa Višnjića
20.jula od broja 49 do 89 i od 50 do 72
Radnička od broja 65 do 97 i od 62 do 102
Vardina od broja 1 do 17 i b.b.
Njegoševa od broja 35 do 59 i od 34 do 72
Laćarak od 11:30 do 14:00 časova:
1.novembra od broja 183 do 235, od 198 do 254 i broj 245
Osnovna škola “T. Vitasovića” – ul. 1. novembra broj 221
Mesna kancelarija – ul. 1. novembra broj 252
“Gomeks” market – ul. 1. novembra broj 252
Pošta – ul. 1. novembra broja 245
“SiM” market – ul. 1. novembra broja 230
Školska od broja 1 do 27 i od 2 do 30 i b.b. stambena zgrada
Dečji vrtić “Čuperak” – ul. Školska broj 1
RBS “NS2415 01 SM” – ul. Školska broj 1a
Pravoslavna crkva – ul. Školska broj 3
“Ranego” – ul. Školska broj 6
Maršala Tita b.b. stambena zgrada
Šid od 12:00 do 14:00 časova:
Kneza Miloša od broja 1 do 31, od 14 do 30 i broj. 2
poslovni prostori Kneza Miloša br. 2: Urbanizam, Poreska uprava, Šid projekt
Svetog Save od broja 6 do 8 poslovni prostori
Svetog Save br. 8: Uprava za trezor,
Vojvođanska banka, NLB banka
Pošta i Telekom – ul. Karađorđeva br. 1
Karađorđeva broj 17
Zelena pijaca lamela “A”
Šid od 09:00 do 11:00 časova:
Osnovna škola “Sremski front” – ul. Moše Pijade broj 7
Svetog Save od broja 75 do 145 i od 88 do 148
Poslovni objekat “Agropapuk” – ul. Svetog Save broj 84
Cankareva od broja 3 do 21 i od 4 do 20
Save Kovačevića broj 2
Tolstojeva od broja 1 do 27, od 2 do 20 i b.b.
Majke Jevrosime od broja 24 do 26
Jožefa Marčoka od broja 3 do 13 i od 12 do 28
Maksima Gorkog broj 1