Nina Dragojlović, rođeni pobednik

Nosilac Vukove diplome u Osnovnoj školi ,,Jovan Popović”, osvajač 57 medalja u karateu na velikim takmičenjima, od nedavno nosi i crni pojas, kada se doda da je sve to postigla sa nepunih 15 godina, bolji povod za priču teško da se može pronaći.

Nina Dragojlović je odličan đak, uprkos napornim treninzima, uspela je da podjednako bude uspešna i u školi. Kako ističe, za brojne nagrade na takmičenjima iz hemije, fizike i biologije, velike zasluge idu razrednoj starešini koja je probudila ljubav prema prirodnim naukama. Da će nastaviti stazom uspeha svedoči i činjenica da uskoro kreće put Beograda, gde je očekuje početak školovanja u Vojnoj gimnaziji. Tu ne želi da se zaustavi, sebe vidi u vojnoj uniformi u budućnosti. Kada je reč o sportu, sve je počelo 2011. godine sa ,,školicom sporta” i gimnastikom. Ipak, posle par godina pronašla je sebe u karateu, a ,,krivicu” za to snose otac i mlađa sestra.

-Tata se bavio karateom u mladosti, a pre mene počela je da trenira i mlađa sestra Biljana. Otišla sam na par treninga sa njom, bilo mi je zanimljivo, svidelo mi se i odlučila sam da probam. Karate je koristan pre svega zbog samoodbrane, stekla sam puno prijatelja koji su mi danas kao porodica – ističe Nina.



Biti uspešan na više strana nije lako, a upravo je mladoj Mitrovčanki to pošlo za rukom. Smatra da dobrom organizacijom čovek sve može da postigne, a nema boljeg pokazatelja od ličnog primera.

-Uspevam sve da postignem, a pritom imam i slobodnog vremena. Nekada imamo jedan trening dnevno, a dođu dani i kada dva puta treniramo. Tada ujutru uglavnom trčimo, uz vežbe snage, dok nas posle podne očekuje tehničko usavršavanje, pripreme za polaganje, kate i borbe.



Uslovi za trening u Sremskoj Mitrovici prema Nininim rečima su odlični, imaju sve što im je potrebno i ni u čemu ne zaostaju za drugim sredinama. Prirodni resursi koje pruža grad na Savi koriste i karatisti za svoje pripreme. Sa svojih nepunih 15 godina, osvojila je veliki broj medalja u obe discipline, katama i borbama. Razlika postoji i nije mala.

-Kate predstavljaju poteze i demonstraciju tehnike, dok u borbama postoji kontakt, određeno vreme koliko traje, boduju se udarci, a nosimo i zaštitnu opremu kao prevenciju od povreda – pojasnila je Nina, danas član Karate kluba ,,Sirmium”.



Podrška porodice znači mladoj karatistkinji, otac Perica je bio uspešan karatista, fudbaler i rukometaš, mlađa sestra Biljana se pet godina bavila karateom, ponosno je i branila boje Srbije kao član reprezentacije, danas ipak trenira fudbal, gde takođe niže uspehe. Najmlađa od Dragojlovića, Isidora, dve godine je trenirala karate, sada je u školi mladih atletičara ,,Sirmium”. Ovoj porodici sa sportskim pedigreom, treba dodati brata i sestru od strica koji se uspešno bave rukometom. Svako ko se bavio borilačkim sportom koji ima korene sa dalekog istoka, zna koliko je teško doći do crnog pojasa. Ipak, Nina je uspela u tome a da još nije napunila ni 15 godina.

-Velike zasluge idu mom treneru, Stanislavu Rakoviću, koji me je podržavao na tom putu, kao i u mojoj odluci da upišem Vojnu gimnaziju. Prilično je teško doći do tog zvanja, pripreme za polaganje traju tri do četiri meseca.

Kao uspešan sportista, devojka iz Sremske Mitrovice savetuje sve one koji se odluče da treniraju karate da budu pre svega uporni. Reč je o plemenitoj veštini, a prijateljstva koja se stiču ostaju za ceo život.



Otac Perica je ponosan na svoje ćerke, svaka je uspešna u svom fahu i sa suprugom im pruža maksimalnu podršku. Nina je svoj prvobitni cilj ostvarila, zaslužila je crni pojas u karateu, sada želi da nastavi sa pobedama i u obrazovanju. U mislima je diplomiranje na Vojnoj akademiji, korak po korak, savladaće još jednog ,,protivnika”.

