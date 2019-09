Obeležen vek postojanja FK „Rudar“

Sofija Belotić Pre: 4 sata Nema komentara

Vrdnik-Ovo je parola pod kojom je proteklog vikenda obeležen vek postjanja Fudbalskog kluba „Rudar“ u Vrdniku. Rudnik uglja u ovoj sremskoj varošici zaslužan je za sveukupni razvitak tog mesta, pa tako i fudbala. Na dan Svete Barbare, zaštitnice rudara, 4.decembra davne 1919.godine grupa zaposlenih u tadašnjem vrdničkom rudniku osnovala je fudbalski klub, koji do danas nije menjao ime i koji u kontinuitetu funkcioniše čitav vek. U to ime u zgradi Kasine obeležena je stogodišnjica od osnivanja kluba, kojoj su prisustvovali predstavnici uprave kluba, bivši i sadašnji fudbaleri, predstavnici Opštine Irig, Sportskog saveza Opštine Irig i Sportskog saveza Vojvodine i brojni gosti.

-Retko koji sportski kolektiv u Srbiji može da se pohvali stogodišnjom tradicijom. FK „Rudar“ je osnovan na Svetu Barbaru, 4.decembra 1919.godine u tada rudarskom mestu Vrdnik. Kroz bogatu istoriju dugu 100 godina kroz redove kluba prodefilovalo je mnogo mladih ljudi koji su stekli svoja imena, naučili da rade timski, da doprinose svojoj zajednici i „Rudar“ je ponosan na svu svoju decu koju je iznedrila ta škola fudbala. Tokom tih sto godina klub je menjao tri lokacije, danas je to u samom centru Vrdnika, a trenutno se na stadionu izvode radovi na uređenju enterijera i spoljašnjosti, rade se novi bedemi i tribine, a nadamo se da ćemo uskoro dobiti i rasvetu. Nadam se da će mladi Vrdničani imati mesto za okupljanje gde će moći da utroše svoje vremena sport, a ne na neke druge stvari, rekao je Lazar Grujić, predsednik FK „Rudar“ Vrdnik.

O istoriji kluba pričali su Aleksandar Manojlović, član kluba i organizator obeležavanja jubileja, kao i Lazar Pilipović Beli, generalni sekretar Sportskog saveza Opštine Irig. Moglo se čuti da je prvu fudbalsku loptu u Vrdnik doneo Jovan Dobričić, koji je kasnije sa još nekolicinom zaposlenih u vrdničkom rudniku osnovao tada Nogometni klub „Rudar“. Dresovi su tada bili crno-bele boje. Prvu utakmicu „Rudar“ je odigrao u Rumi, protiv tadašnjeg „Slovana“ i pobedio rezultatom 1:0. Od te davne 1919.godine do danas „Rudar“ nije prekidao sa radom, pa sečak i za vreme Drugog svetskog rata u Vrdniku igrao fudbal.

-Čast i zadovoljstvo je obeležiti realnih 100 godina jednog kluba, s obzirom na to da često imamo primere da se obeležavaju godišnjice koje baš i nisu realne. Od 1919. bez prekida radi klub, koji su osnovali ljudi koji su tada radili u rudniku. To ime se održalo do danas i mi smo ponosni, jer kroz njega čuvamo našu prošlost i tradiciju rudarstva. Ja kao sportski radnik mogu reći da mi je drago što neka sportska organizacija obeležava tako značajan jubilej, drago mi je da vidim velik broj bivših fudbalera da su se okupili da obeleže godišnjicu. Drago mi je da ćemo obeležavanjem i utakmicama deci dati primer da izađu iz kuće i da se bave sportom i nauče nešto lepo o svojoj tradiciji, rekao je prilikom svečanosti Miodrag Bebić, zamenik predsednika Opštine Irig.

Danas se „Rudar“ takmiči u Sremskoj ligi, tako je već devet sezona, a u upravi kažu da je to sasvim očekivano za klub iz mesta veličine Vrdnika. Tako je bilo i tokom njegove istorije, a lepa vremena pamte stariji igrači, kada je klub bio pod patronatom tadašnjeg Rudnika uglja. Ljubisav Pokrajac danas ima 84 godine, rodom iz Knina u Vrdnik je došao davne 1937.godine, a dres „Rudara“ nosio je od 1951. do 1960.godine.

-Tada smo igrali u Novosadsko-sremskoj i Sremskoj ligi. Mi smo tada u Sremu bili kao Zvezda i Partizan, takmičili smo se sa Inđijom, Vojkom, Sremom, Šidom, LSK-om, Nikon ima, Platičevom. Sve je zavisilo od finansija, a mi smo imali novca od tadašnjeg rudnika. „Rudar“ je prvi imao svoj autobus sa 27 sedišta. Danas mi je puno srce i presrećan sam što prisustvujem 100 godišnjici kluba. Bolestan sam četiri godine, a do tad sam leteo da gledam svaku utakmicu i trening, govori Ljubisav Pokrajac.

Generalni sekretar Sportskog saveza Vojvodine, mr Mladen Stojšin je takođe istakao da malo koji klub u Vojvodini može da se pohvali tradicijom dugom jedan vek. Tom prilikom su uručeni i pokloni, a gledanjem starih fotografija prisutni su se prisetili bogate istorije kluba.

Deo obeležavanja stogodišnjice FK „Rudar“ organizovano je i na stadionu u centru Vrdnika. U prijateljskim mečevima kadeti „Rudara“ su zabeležili pobedu nad ekipom iz Inđije rezulataom 7:1, dok su seniori „Rudara“ savladali LSK Laćarak rezultatom 2:1. Održan je i triagonal u kom su pored domaćina, učestvovale i ekipe FK „Partizan“ Beograd i FK „Vojvodina“ Novi Sad. Novoasđani su savladali domaći „Rudar“ rezultatom 5:1, i Partizan sa 2:0, dok je Partizan bio nadmoćniji od domaćina iz Vrdnika, rezulat 3.1.

S.Belotić(FOTO Ljubomir Ostojić, Lazar Pilipović Beli)

