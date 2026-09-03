Radovi na auto-putu između Pećinaca i Šimanovaca: Izmenjen režim saobraćaja do 25. septembra

Na auto-putu I A reda broj 3, između petlji Pećinci i Šimanovci, od danas, 3. septembra, izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza, zbog čega je na ovoj deonici izmenjen režim saobraćaja.

Radovi počinju u 12 časova, a prema najavi, trajaće do 25. septembra.

Tokom izvođenja radova, saobraćaj u smeru ka Beogradu odvijaće se preticajnom saobraćajnom trakom, dok će se u smeru ka Šidu vozila kretati zaustavnom i voznom trakom levog kolovoza.

Vozačima se savetuje dodatni oprez prilikom prolaska kroz zonu radova i prilagođavanje vožnje privremenom režimu saobraćaja.

Izvor: Putevi Srbije d.o.o.

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