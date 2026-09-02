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Najava isključenja struje za petak, 4. septembar
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Najava isključenja struje za petak, 4. septembar

2. septembar 2026. godine

Za petak, 4. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Despota Brankovića od broja 1 do 19, od 18 do 30 i b.b.
OŠ “Sveti Sava” – ul. D. Brankovića
R. Popović “Boravak” – ul. Njegoševa
Teodora Kračuna od broja 1 do 17 i od 2 do 14
Cerska od broja 31 do 53 i od 18 do 30
Njegoševa od broja 33 do 75 i od 36 do 48
Milice Stojadinović od broja 23 do 27 i brojevi 22 i 1
Miloša Obilića od broja 131 do 199 i od 140 do 180
Bulevar Konstantina Velikog od broja 116- do 156 i bb
Gajeva od broja 17 do 57 i bb
Slavonska
Alekse Šantića od broja 7 do 31 i od 6 do 24
Petra Kranjčevića broj 15a

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Ilirska,
Mihajla Pupina,
Nikole Radojčića
16.divizije od broja 1 do 59, od 6 do 20b i od 30 do 42
Njegoševa od broja 17 do 31, broj 2 i b.b.
Jug Bogdana od broja 21 do 35 i od 18 do 32
Milana Tepića od broja 26 do 32
Njegoševa od broja 2 do 10 i broj 1
16.divizije od broja 22 do 28
Jug Bogdana od broja 1 do 19 i od 2 do 16
Žrtava fašizma broj 42

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