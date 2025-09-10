  • sreda, 10. septembar 2025.
Više saobraćajki, tri osobe povređene
Više saobraćajki, tri osobe povređene

10. septembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Inđije, Rume i Pećinaca, registrovano je pet saobraćajnih nezgoda.

Povređene su tri osobe.

