Najava isključenja struje za sredu, 16. septembar

Za sredu 16. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Rača od 08:00 do 14:00 časova
celo selo
Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova
Matije Huđi od br. 22-38 i 44-46
Dečje jaslice “Cvrčak” – Matije Huđi
Dečji vrtić “Buba Mara” – Matije Huđi
Ul. Kralja Petra prvog od br. 63-93 i 50-88 i b.b.
Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova
Novi šor od br. 11-75 i 14-88
Ivana Gorana Kovačića
Stari šor br. 27 i br. 31
Žrtava fašizma od br. 1-9
Cvetna od br. 11-75 i 14-88
Šid od 09:00 do 11:00 časova
Save Kovačevića od br. 1-51 i 4-62
Tolstojeva od br. 29-45 i br. 24 i b.b.
Naselje Vojvode Stepe br: 3, 5, 15, 39, 41 i 43 i b.b.
Đure Daničića b.b
Šid od 12:00 do 14:00 časova
Save Kovačevića od br. 1-51 i 4-62
Tolstojeva od br. 29-45 i br. 24 i b.b.
Naselje Vojvode Stepe br: 3, 5, 15, 39, 41 i 43 i b.b.
Đure Daničića b.b
Šid od 12:00 do 14:00 časova
Đure Jakšića od br. 9-11 i b.b.
Ul. Filipa Višnjića od br. 1-53 i 2-66 i b.b.
Vase Stajića od br. 9-27 i 2-54 i b.b.
Savska od br. 1-35 i 2-34
Save Kovačevića br. 53 i br. 64