  • utorak, 25. avgust 2026.
Najava isključenja struje za sredu, 26. avgust
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Najava isključenja struje za sredu, 26. avgust

25. avgust 2026. godine

Za sredu, 26. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Martinci od 08:00 do 12:00 časova

Zmaj Jovina od broja 3 do 35 i od 2 do 48
Vojvođanska od broja 3 do 61 i 2 do 64
Radnička od broja 33 do 67 i 2 do 54
Fruškogorska od broja 1 do 45 i 2 do 48

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