Najava isključenja struje za sredu, 26. avgust

Za sredu, 26. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Martinci od 08:00 do 12:00 časova

Zmaj Jovina od broja 3 do 35 i od 2 do 48

Vojvođanska od broja 3 do 61 i 2 do 64

Radnička od broja 33 do 67 i 2 do 54

Fruškogorska od broja 1 do 45 i 2 do 48

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.