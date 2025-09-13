Šta učiniti sa spornim žardinjerama?

Gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović, postavio je jutros na svojim društvenim mrežama pitanje sugrađanima u vezi rešavanja problema žardinjera na parkingu u ulici Kralja Petra Prvog.

Kako je naveo, primedbe da sporne žardinjere otežavaju parkiranje i doprinose gužvama postale su učestale. S tim u vezi, građanima je postavio pitanje da li ih treba ukloniti, preurediti ili pronaći neko bolje rešenje.

Odgovore na ovo pitanje građani mogu postaviti u komentarima na zvaničnom fejsbuk nalogu gradonačelnika.

