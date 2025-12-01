Karatisti Železničara uspešni na Super kupu Vojvodine

Karatisti Železničara iz Inđije bili su uspešni na Super kupu Vojvodine održanom u Novom Sadu. Super kup je završno takmičenje najkvalitetnijih vojvođanskih karate sportista, osvajača medalja sa Prvenstva i Kupa Vojvodine i Srbije u 2025. godini, kao i kandidata za međunarodna takmičenja u 2026. godini, po sistemu „svako sa svakim“.

Prvo mesto izborili su kadeti Jovan Popović borbe -57kg, Aleksandar Pajić borbe -70kg, Luka Žarković borbe -63kg Marko Lavrek borbe -50kg. Druga mesta izborili su Milica Pilipović borbe -54kg i Elena Ćakić borbe +54kg. Kod pionira druga je bila Simona Marčeta u borbama +44kg .

U katama drugo mesto izborila je Aleksandra Bodrožić kod nada Aleksa Marković i Teodor Rokvić kod pionira.

Treća mesta izborili su kod kadeta Aleksa Marković borbe -63kg, Luka Žarković nade borbe +55kg, Milica Pilipović borbe -49kg.

Kod pionira treća je bila Tamara Marković APS-oltni nivo kate, Uroš Grmuša borbe -52kg i poletarac Vukašin Jovanović.

Odlična organizacija takmičenja u sportskoj hali “Slana Bara“ u Novom Sadu, po “Round-Robin“ sistemu koji omogućuje minimum tri meča u kategoriji.

