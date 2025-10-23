Medalja za šahistkinju Anju Mitrović u Austriji

Proteklog vikenda u Austriji,u Beču, održalo se šahovsko prvenstvo Beča „Wiener Schnellschach Landesmeisterschaft“ na kojem je učestvovala i mlada rumljanka Anja Mitrović i osvojila medalju.

Igralo se prvenstvo u ubrzanom šahu-Rapid, uz tempo igre 12 minuta + 3 sekunde po potezu za svakog protivnika. Anja je osvojila treće mesto u konkurenciji devojčica od 14 godina (sa osvojenih 4,5 poena od 7) i bronzanu medalju.

Na prvenstvu je učestvovalo ukupno 74 takmičara,takmičari iz Austrije, gošća iz Jordana i Anja iz Srbije. Ovaj uspeh predstavlja podstrek za mladu Rumljanku, novo iskustvo i vetar u leđa u narednim takmičenjima.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.