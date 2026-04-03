IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend

Naslov: Ono nešto među nama

Autor: Silvija Stojilković

Roman „Ono nešto među nama“ autorke Silvije Stojilković predstavlja nežnu, ali istovremeno snažnu priču o emocijama, o onom neuhvatljivom, što povezuje ljude i onda kada okolnosti nisu na njihovoj strani.

Radnja prati dvoje ljudi čiji se odnos razvija spontano, kroz svakodnevne situacije, tišine i poglede. Upravo u toj suptilnosti leži vrednost romana – autorka ne insistira na dramatičnim obrtima, već gradi priču kroz unutrašnje dileme, nesigurnosti i emotivne lomove likova. To je priča o ljubavi ali i o odrastanju, sazrevanju, suočavanju sa prošlošću i pronalaženju snage da se ide dalje. Glavna junakinja Jelena nas vodi kroz slojeve ličnih i porodičnih odnosa, preispitujući uloge koje društvo nameće i borbe koje se vode u tišini. Autorka vešto prikazuje složenost međuljudskih odnosa, naglašavajući koliko je često teško izgovoriti ono što zaista osećamo. Sugestivan stil pisanja čini da se čitalac lako poistoveti sa likovima koji su stvarni, ranjivi, nesavršeni. Možda zato što prepoznajemo sopstvene strahove, nadanja, postavlja se pitanje: da li je ljubav dovoljna ako nije izgovorena, i koliko propuštene prilike oblikuju naše živote?

Posebna vrednost ovog romana je intimna, pomalo melanholična atmosfera koja je stvorena, satkana od delova prošlosti i sadašnjosti, protkana poetičnim delovima koji dodatno produbljuju emociju. Autorka ne nameće zaključke, već podstiče čitaoca da sam pronikne u značenje „onog nečeg“ što povezuje ljude, podsećajući koliko su tihe veze između ljudi zapravo najdublje.

„Nevidljivim prstima sudbina šara po zidovima naše utrobe i prati osećaje i reakcije. Tamo gde zaboli, stane. Zagrebe. Utisne žig. Poruši ono što mislimo da su snovi.“ (citat iz knjige)

Aleksandra Topić, bibliotekarka

