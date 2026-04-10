Energetski efikasni domovi i za socijalno ranjive porodice

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić uručio je, 8. aprila, ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje energetske sanacije porodičnih kuća i stanova porodicama iz socijalno ranjivih kategorija.

-Danas smo potpisali ugovore sa 34 porodice iz socijalno ranjivih kategorija čija je vrednost 10,8 miliona dinara. Velika zahvalnost državi koja je kompletno isfinansirala ovaj projekat, jer bez države ove porodice ne bi mogle same da obezbede ovolika sredstva, da svoje domove učine energetski efikasnijim i udobnijim, a da istovremeno uštede na računima za utrošenu energiju – izjavio je predsednik Đokić.

Bespovratna sredstva su dodeljena za zamenu stolarije, ugradnju termičke izolacije i zamenu kotlova na stambenim objektima, a kako je rekao jedan od korisnika, Siniša Nikolić iz Subotišta, u pitanju su sredstva koja bi samostalno teško mogao da obezbedi.

-Ovaj projekt mnogo znači za uštedu energije i treba se zahvaliti prvo Vladi Srbije, zatim našoj lokalnoj samoupravi koja stvarno radi izuzetno dobro i mnogo sam zahvalan na tome. Mnogo će mi olakšati na uštedi energije, jer trenutno nemam izolovanu kuću – rekao je Nikolić.

Pravo na bespovratna sredstva mogle su da ostvare porodice koje po različitim osnovama spadaju u ranjive kategorije – korisnika socijalne novčane pomoći i najnižih penzija, invaliditeta druge i treće kategorije, statusa energetski ugroženog kupca, priznatog statusa borca, korisnika uvećanog dečjeg dodatka, uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica i po brojnim drugim osnovama, a maksimalan iznos dodeljenih bespovratnih sredstava može biti do 90 odsto. Kompletna sredstva za realizaciju projekta obezbedilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Opština Pećinci u projektu “Čista energija i energetska efikasnost” učestvuje od samog početka, od 2021. godine. Do sada je bespovratna sredstva za mere energetske sanacije kuća i stanova iskoristilo 217 domaćinstava, u ukupnom iznosu od 39 miliona dinara, od kojih je polovinu obezbedilo Ministarstvo rudarstva i energetike, a polovinu Opština Pećinci.

Izvor: www.pecinci.org

