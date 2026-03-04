Usluga eVrtić dostupna u Staroj Pazovi

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je da je podnošenje zahteva za upis dece u predškolske ustanove i ove godine omogućeno preko portala eUprava, putem elektronske usluge eVrtić.

Ova usluga je od 2. februara dostupna u više od 30 opština i gradova širom Srbije, a od 2. marta proširena je na još pet lokalnih samouprava, Vladimirce, Jagodinu, Kuršumliju, Leskovac i Staru Pazovu, dok će se od 9. marta priključiti i Kragujevac.

Prijave se podnose elektronskim putem, pomoću usluge eVrtić na portalu eUprava ili putem mobilne aplikacije eUprava i dostupne su svim eGrađanima, odnosno registrovanim korisnicima portala eID, bez obzira na to na koji način pristupaju portalu.

Celokupan spisak predškolskih ustanova obuhvaćenih konkursom dostupan je u okviru usluge eVrtić na portalu eUprava.

Novina je da će i roditelji strani državljani moći da podnesu zahtev za upis deteta u vrtić u okviru usluge eVrtić – roditelj stranac, s obzirom na to da je ta usluga omogućena i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u Srbiji koji su eGrađani.

Kancelarija podseća roditelje na to da prate objavljivanje konkursa u svojim opštinama i gradovima, kako bi blagovremeno i elektronskim putem podneli zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu.

Za period od 2. februara do 3. marta ove godine podneto je više od 7.000 zahteva za upis dece u predškolske ustanove. Korisničko uputstvo koje može pomoći pri popunjavanju elektronske prijave na portalu eUprava dostupno je na ovom linku.

Izvor: www.srbija.gov.rs

