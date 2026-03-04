  • sreda, 4. mart 2026.
Usluga eVrtić dostupna u Staroj Pazovi
Društvo | Vesti | Stara Pazova
0 Komentara

Usluga eVrtić dostupna u Staroj Pazovi

4. mart 2026. godine

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je da je podnošenje zahteva za upis dece u predškolske ustanove i ove godine omogućeno preko portala eUprava, putem elektronske usluge eVrtić.

Ova usluga je od 2. februara dostupna u više od 30 opština i gradova širom Srbije, a od 2. marta proširena je na još pet lokalnih samouprava, Vladimirce, Jagodinu, Kuršumliju, Leskovac i Staru Pazovu, dok će se od 9. marta priključiti i Kragujevac.

Prijave se podnose elektronskim putem, pomoću usluge eVrtić na portalu eUprava ili putem mobilne aplikacije eUprava i dostupne su svim eGrađanima, odnosno registrovanim korisnicima portala eID, bez obzira na to na koji način pristupaju portalu.

Celokupan spisak predškolskih ustanova obuhvaćenih konkursom dostupan je u okviru usluge eVrtić na portalu eUprava.

Novina je da će i roditelji strani državljani moći da podnesu zahtev za upis deteta u vrtić u okviru usluge eVrtić – roditelj stranac, s obzirom na to da je ta usluga omogućena i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u Srbiji koji su eGrađani.

Kancelarija podseća roditelje na to da prate objavljivanje konkursa u svojim opštinama i gradovima, kako bi blagovremeno i elektronskim putem podneli zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu.

Za period od 2. februara do 3. marta ove godine podneto je više od 7.000 zahteva za upis dece u predškolske ustanove. Korisničko uputstvo koje može pomoći pri popunjavanju elektronske prijave na portalu eUprava dostupno je na ovom linku.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja od 9. do 15. marta
categories_image
Tradicionalni plesni festival 8. marta u PSC „Pinki“
categories_image
Besplatni preventivni pregledi
categories_image
Izložba Salona 30×30 u Muzeju Srema
categories_image
Dan eUprave u Uslužnom centru opštine Beočin
categories_image
Prijateljstvo dva kluba koje traje duže od decenije
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

Uskoro spomenik slovačkom pesiku...

categories_image

Vesti

Prekršajni sud u Rumi

categories_image

Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica

Dodeljene nagrade Pozorišnog fes...

categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

Laćarak dobio pametnu rasvetu

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt