  • četvrtak, 12. mart 2026.
Pooštrava se kontrola dodele podsticaja poljoprivrednicima
Vesti | Poljoprivreda
12. mart 2026. godine

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije obaveštava sve poljoprivredne proizvođače da će isplata podsticaja za parcele prijavljene po osnovu faktičkog korišćenja poljoprivrednog zemljišta (bez vlasničkog lista ili ugovora o zakupu) biti izvršena tek nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi propisani uslovi, odnosno kada se utvrdi ko faktički koristi predmetno poljoprivredno zemljište.

U saopštenju se navodi da se osnovni podsticaji u biljnoj proizvodnji za pomenute parcele neće automatski isplaćivati vlasnicima zemljišta u slučajevima kada su iste parcele istovremeno prijavljene i od strane vlasnika zemljišta, sve do okončanja administrativnih i terenskih provera.

U cilju zaštite budžetskih sredstava i sprečavanja eventualnih zloupotreba, ovako prijavljene parcele biće predmet detaljne kontrole kroz administrativne postupke i kontrolu na terenu.

Ministar prof. dr Dragan Glamočić poručio je tim povodom da država mora da obezbedi da svaki dinar podsticaja stigne do onih koji zaista rade na njivama.

On je pozvao sve poljoprivredne proizvođače da prijave parcele koje zaista obrađuju, a za koje nemaju ugovor o zakupu ili vlasnički list, jer je cilj ove mere da se obezbedi podrška poljoprivrednicima koji faktički koriste poljoprivredno zemljište, uz potpunu kontrolu i nultu toleranciju na zloupotrebe.

Ministarstvo naglašava da će svaka zloupotreba sistema podsticaja biti sankcionisana u skladu sa važećim propisima.

U slučaju da se u postupku kontrole utvrdi da je poljoprivredno gazdinstvo prijavilo netačne podatke ili zemljište koje faktički ne obrađuje, Uprava za agrarna plaćanja će doneti rešenje o utvrđivanju pasivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva, čime gazdinstvo gubi pravo na korišćenje podsticaja.

Pored toga, korisnik podsticaja koji je ostvario pravo na osnovu netačnih podataka biće u obavezi da vrati neosnovano isplaćena sredstva, sa pripadajućom kamatom, u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

