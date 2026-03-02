Odbojkašice Srema pobedile u Leskovcu

ŽOK Leskovac 98 : GŽOK Srem 1:3 (25:17, 20:25, 16:25, 20:25) 73:92

Petak, 27. februar 2026; SRC Dubocica; Leskovac (Gledalaca: 100); Papović Dragan – Miladinović Milan

Mitrovačke odbojkašice su u ovom kolu igrale važnu utakmicu protiv ekipe Leskovac 98. Srem je do pobede u Leskovcu došao preokretom. Domaće odbojkašice su bile i više nego dominantne na početku utakmice, povele su sa 8:3 prepustivši Mitrovčankama svega 17 poena u prvom setu. Ipak, već od drugog perioda Srem je prikazao igru koja se u ovoj utakmici od njega očekivala, pa je na kraju, bez većih problema, stigao do preokreta i prvog trijumfa nakon tri vezana poraza – 3:1 (17:25, 25:20, 25:16, 25:20).

Velika želja i motivacija, obećavala je ako ne bolju igru, ali povoljniji rezultat za borbene Leskovčanke. Prvi set su dobile igrajući kao u „najboljim danima“, a onda neobjašnjivo stale. Mitrovčanke se digle kvalitet igre, a domaće su zaboravile kako se igra do kraja meč, za pobedu, tek u drugom setu su oscilacije i greške učestale, a u trećem setu su pokazale toliko slabosti, koje uprkos neizvesnom rezultatu u četvrtom setu što nije moglo da dovede do petog seta i dramatične završnice. U ekipi domaćih Sofija Đorđević je u većem delu prednjačila učinkom, povremeno joj je asistirala i kapiten Nina Grozdanović, tako da su u kompaktnom sastavu Sremica, Babalj, Krsmanović, Skočajić ili Mihajlović, umele da preuzmu odgovornost kada drugaricama nije išlo, pa je zadovoljni trener Nikola Kapric priznao kako je zbog prevelike nervoze bilo previše grešaka. Naravno njegove devojke su grešile manje i verovatno osvojile bodove opstanka u Superligi.

Veliku želju svojih devojaka da obraduju navijače bodovima i uhvate slamku spasa videli su i navijači leskovačkog kluba, ali i trener Miodrag Rajković koji je uz priznanje gošćama najavio prelazak Leskovčanki u niži stepen takmičenja.

Odbojkašice Srema su dominirale u bloku sa 19 naspram 11 blokova protivnika, a veoma efikasne u napadu su bile Marija Babalj i Mina Mihajlović sa bočnih pozicija.

U narednom 19. kolu Superlige Srbije odbojkašice Srema dočekuju ekipu Beograda.

Leskovac 98: Mitić, Đorđević, Grozdanović, Jovanović, Đukić, Stanojević, Tuomi, Stanković, Tošić, Cvetković, Stojanović. Trener: Rajković Miodrag.

GŽOK Srem: Konceisao Lindamara, Mihajlović M, Kapric, Babalj, Rnjak, Milošević, Šušić, Stanković, Krsmanović, Bojić, Skočajić, Petrović. Trener: Kapric Nikola.

