Odbojkaši Srema u pobedničkoj seriji

Borac (Starčevo) : Srem Eaton 1:3 (21:24, 25:12, 17:25, 17:25) 80:87

7.03 2026. Sportska hala Pančevo, gledalaca 80; sudije Farkaš i Dimović, delegate Boškov

Odlična odbojkaška predstava ekipe Srema. Mada su domaćini bili favoriti Srem je od početka pokazao da je u Pančevo došao po bodove. Jedino opuštanje Mitrovčani su imali u drugom setu koji su domaćini lako dobili. Ekipa trenera Jovana Kovačića očito ulazi u vrhunsku formu što se posebno može reći za napadački tercet Đorđe Kovačić, Blagojević i Stošović.

Mitrovčani trenutno zauzimaju sedmo mesto na tabeli Druge lige sever. Sledeće nedelje Mitrovčani u 17. kolu na svom terenu dočekuju ekipu Futoga.

