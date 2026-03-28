Noviji autobusi, redovan i besplatan prevoz

Skupština opštine Inđija usvojila je odluku o sklapanju ugovora o javno-privatnom partnerstvu za obavljanje javnog prevoza putnika na teritoriji opštine, čime se otvara novo poglavlje u organizaciji i unapređenju lokalnog saobraćaja. Kao privatni partner izabrano je Saobraćajno preduzeće „Strela“ Obrenovac, koje će u narednom periodu biti zaduženo za realizaciju ove usluge.

Ova odluka doneta je sa ciljem da se građanima obezbedi kvalitetniji, pouzdaniji i efikasniji javni prevoz, uz modernizaciju voznog parka i uvođenje redovnijih linija koje će bolje pokrivati sva naseljena mesta u opštini, navode nadležni. Prema njihovom obrazloženju, model javno-privatnog partnerstva omogućava da se uz optimalno korišćenje javnih resursa uključi i privatni kapital, što doprinosi većem nivou usluge i dugoročnoj održivosti sistema.

Predsednik opštine Marko Gašić istakao je da je odluka rezultat temeljnih analiza i potreba građana:

-Kao što sam i obećao na početku svog mandata, da ću imati nekoliko prioriteta koje ću rešiti u što kraćem periodu, danas rešavamo pitanje gradskog prevoza, što je bolna tema preko deset godina za sve naše sugrađane, a posebno za one iz prigradskih mesta, istakao je Gašić. Donošenjem ove odluke pravimo važan korak ka modernizaciji javnog prevoza u našoj opštini. Cilj nam je da građanima Inđije obezbedimo siguran, redovan i dostupan prevoz, koji će pratiti savremene standarde. Saradnja sa proverenim partnerom kao što je „Strela“ Obrenovac omogućiće nam da u kratkom roku unapredimo kvalitet usluge, uvedemo novija vozila i bolju organizaciju linija, naglasio je Gašić.

On je dodao da će posebna pažnja biti posvećena potrebama učenika, radnika i stanovnika udaljenih delova opštine:

-Želimo da svaki građanin, bez obzira na to u kom delu opštine živi, ima jednaku dostupnost javnog prevoza, ističe.

Planirano je da novi sistem javnog prevoza donese brojne benefite, uključujući uvođenje novijih autobusa, bolju kontrolu reda vožnje, kao i veći broj autobusa, imajući u vidu da je opštini Inđija za kvalitetan gradski i prigradski prevoz potrebno deset autobusa i dva mini busa. Ugovor o javnom – privatnom partnerstvu biće sklopljen na period od deset godina, uz mogućnost raskida akta usled nepoštovanja obaveza. Javni prevoz po novim uslovima ugovora u opštini Inđija biće organizovan od aprila 2026. godine.

Odlukom odbornika inđijske Skupštine, javni prevoz u Inđiji biće besplatan za sve građane. Saobraćajno preduzeće „Strela“ Obrenovac izabrano je putem tendera, koji je otvoren 3. marta, a konačnu reč dali su odbornici Skupštine opštine Inđija.

M.S.

