  • sreda, 4. mart 2026.
Juče jedna saobraćajka
Servis
0 Komentara

Juče jedna saobraćajka

4. mart 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, registrovana je jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna osoba povređena.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Obaveštenje o izmeni režima saobraćaja
categories_image
Miran dan na sremskim putevima
categories_image
Lepe vesti iz porodilišta: Rođene 24 bebe
categories_image
Pet saobraćajnih nezgoda tokom jučerašnjeg dana
categories_image
Najava isključenja struje za petak, 27. februar
categories_image
Juče tri saobraćajne nesreće
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Normalizacija vodosnabdevanja u ...

categories_image

Servis

Isplata redovne i privremene nov...

categories_image

Servis

Dve saobraćajne nezgode na srems...

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za čet...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt