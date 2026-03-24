Besplatna projekcija filma „Šta će reći ljudi“

Projekcija filma „Šta će reći ljudi“ biće održana u sredu, 25. marta u Centru za kulturu „Sirmiumart“ u Sremskoj Mitrovici (Stari šor 92). Početak projekcije zakazan je za 19 časova, a ulaz je besplatan.
Ovo je drugi film iz ciklusa norveškog filma, koji se tokom marta održava u Centru za kulturu „Sirmijumart“ uz podršku Norveškog filmskog instituta i Ambasade Kraljevine Norveške.
Film „Šta će ljudi reći“ (Hva vil folk si / What Will People Say, 2017, Danska, Francuska, Norveška, Nemačka, Švedska, 106 minuta) osvojio je brojne nagrade na festivalima širom sveta i bio je norveški kandidat za nagradu Oskar 2018. godine.
Radnja filma prati petnaestogodišnju Nišu, koja živi dvostruki život. Kod kuće u Oslu poštuje tradiciju i vrednosti pakistanske porodice, ali van kuće izlazi sa svojim drugaricama kao i svaka druga norveška tinejdžerka. Jednog dana, Nišina dva sveta brutalno se sudaraju kada je otac zatekne u krevetu sa njenim belim, norveškim dečkom. Nakon toga Nišu roditelji šalju da živi u Pakistanu. U početku, Niša se oseća usamljeno i uplašeno u čudnoj, novoj zemlji, ali polako počinje da otkriva kulturu svojih roditelja na nov način.
IRAM HAK
Iram Hak je glumica, pisac i redateljica. Snimala je i glumila u svom redateljskom debiju, kratkometražnom filmu Little Miss Eyeflap, koji je prikazan na Sundance Film Festivalu 2009. Njezin prvi igrani film I Am Yours premijerno je prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu 2013. i bio je norveški kandidat za nagradu Oskar. Film je osvojio brojne nagrade na festivalima širom svijeta. What Will People Say bio je norveški kandidat za nagradu Oskar 2018. godine.