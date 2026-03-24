  • utorak, 24. mart 2026.
Besplatna projekcija filma „Šta će reći ljudi“
Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica
0 Komentara

24. mart 2026. godine

Projekcija filma „Šta će reći ljudi“ biće održana u sredu, 25. marta u Centru za kulturu „Sirmiumart“ u Sremskoj Mitrovici (Stari šor 92). Početak projekcije zakazan je za 19 časova, a ulaz je besplatan.

Ovo je drugi film iz ciklusa norveškog filma, koji se tokom marta održava u Centru za kulturu „Sirmijumart“ uz podršku Norveškog filmskog instituta i Ambasade Kraljevine Norveške.

Film „Šta će ljudi reći“ (Hva vil folk si / What Will People Say, 2017, Danska, Francuska, Norveška, Nemačka, Švedska, 106 minuta) osvojio je brojne nagrade na festivalima širom sveta i bio je norveški kandidat za nagradu Oskar 2018. godine.

Radnja filma prati petnaestogodišnju Nišu, koja živi dvostruki život. Kod kuće u Oslu poštuje tradiciju i vrednosti pakistanske porodice, ali van kuće izlazi sa svojim drugaricama kao i svaka druga norveška tinejdžerka. Jednog dana, Nišina dva sveta brutalno se sudaraju kada je otac zatekne u krevetu sa njenim belim, norveškim dečkom. Nakon toga Nišu roditelji šalju da živi u Pakistanu. U početku, Niša se oseća usamljeno i uplašeno u čudnoj, novoj zemlji, ali polako počinje da otkriva kulturu svojih roditelja na nov način.

IRAM HAK
Iram Hak je glumica, pisac i redateljica. Snimala je i glumila u svom redateljskom debiju, kratkometražnom filmu Little Miss Eyeflap, koji je prikazan na Sundance Film Festivalu 2009. Njezin prvi igrani film I Am Yours premijerno je prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu 2013. i bio je norveški kandidat za nagradu Oskar. Film je osvojio brojne nagrade na festivalima širom svijeta. What Will People Say bio je norveški kandidat za nagradu Oskar 2018. godine.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt