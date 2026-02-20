U sali Skupštine opštine Šid održana je radionica pod nazivom „Vidljiva podrška – vidljiv rad“, sa ciljem otvaranja dijaloga o svakodnevnom, nevidljivom radu koji najčešće obavljaju žene, njegovom značaju i značaju njegovog priznavanja, za porodicu i društvo u celini.

Radionicu je realizovalo Udruženje žrtava nasilja „Hajr“, na čelu sa predsednicom udruženja Hajrijom Ramadani, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, kroz javni program „Vidljivost i vrednovanje neplaćenog kućnog rada“.

Govornici na radionici bili su Hajrija Ramadani, predsednica udruženja „Hajr“, Snežana Živanović, advokat, dr Sanja Kalaba, psihijatar, Milan Stošić, direktor OŠ „Veselin Masleša“ i Ana Stojanović, profesor. Kroz izlaganja i otvorenu diskusiju sveobuhvatno su obrađene teme koje se tiču nevidljivog rada kao temelja svakodnevnog života, njegove ekonomske i psihološke cene po žene, značaja prepoznavanja i vrednovanja nevidljivog rada u okviru porodice i šire zajednice, kao i značaj mehanizama institucionalne podrške i odgovornosti.

