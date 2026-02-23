U Golubincima zaplenjeno skoro 430 kilograma duvana

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici policije izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi M. B. (1975) u Golubincima i pronašli približno 370 kilograma duvana u listu, 57,07 kilograma rezanog duvana, kao i nož za rezanje duvana.

Ovu akciju izveli su pripadnici Službe za suzbijanje kriminala Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi.

Protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe, navodi se u saopštenju i dodaje da je procenjena vrednost štete po budžet Republike Srbije približno 4.827.110 dinara.

Izvor: www.srbija.gov.rs

