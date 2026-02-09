  • ponedeljak, 9. februar 2026.
Tri osobe povređene u saobraćaju
9. februar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Rume, Stare Pazove i Inđije, registrovane su četiri saobraćajne nezgode, u kojima su povređene tri osobe.

