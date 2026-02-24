  • utorak, 24. februar 2026.
Tokom pojačane kontrole saobraćaja otkrivena 41.434 prekršaja
24. februar 2026. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici Uprave saobraćajne policije tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je na teritoriji Srbije sprovedena od 13. do 22. februara, otkrili 41.434 saobraćajna prekršaja prilikom kontrole 92.214 vozila.

Zbog prekoračenja dozvoljene brzine sankcionisana su 22.493 vozača, što ukazuje na to da je svaki četvrti kontrolisani vozač upravljao vozilom brzinom većom od propisane, dok je zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisano 4.360 vozača i putnika.

Iz saobraćaja je isključeno 1.907 vozača koji su bili pod dejstvom alkohola, od kojih je 300 zadržano u službenim prostorijama jer su imali više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Takođe, zadržano je 87 vozača koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Neprilagođena brzina je i dalje najčešći uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda, imajući u vidu da je gotovo polovina nezgoda sa poginulim licima upravo posledica vožnje brzinom koja nije prilagođena uslovima na putu.

MUP apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i odgovornim ponašanjem doprinesu većoj bezbednosti na putevima.

Izvor: www.srbija.gov.rs

