  • sreda, 25. februar 2026.
Solistički koncert gitariste Borisa Popovića
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Solistički koncert gitariste Borisa Popovića

25. februar 2026. godine

Solistički koncert mladog i izuzetno uspešnog gitariste Borisa Popovića, jednog od najperspektivnijih umetnika svoje generacije biće održan u četvrtak, 26. februara sa početkom u 19 časova u Galeriji „Lazar Vozarević“ u Sremskoj Mitrovici.

Popović je osnovne i master studije gitare pohađao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a usavršavao se kod vodećih svetskih pedagoga i umetnika. Dobitnik je brojnih nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima i nastupao je u najznačajnijim koncertnim salama u regionu.

Na programu su dela Fernanda Sora, Manuela Marije Ponsea, Roberta Sijere i Bendžamina Britna.

Ulaz slobodan.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta za programe i projekte iz oblasti kulture, obrazovanja i umetnosti
categories_image
Književnica Ljiljana Šarac dolazi u rumsku gimnaziju
categories_image
Dva koncerta povodom Dana Muzičke škole „Petar Krančević“
categories_image
I ove nedelje humanitarne akcije „Razlikovnice“
categories_image
Promocija knjige Milana Subotića
categories_image
Osmomartovski susret planinara u Vrdniku
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Vesti

Sutra suzbijanje larvi komaraca ...

categories_image

Društvo | Zabava | Hronika | Sremska Mitrovica | Kultura | Vesti

„Arodisi“ na festiva...

categories_image

Društvo | Vesti | Beočin

Filip Ižak mali gradonačelnik Be...

categories_image

Sport | Vesti | Sremska Mitrovica

Prijem za Marka Tomićevića

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt