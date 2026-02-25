Solistički koncert gitariste Borisa Popovića

Solistički koncert mladog i izuzetno uspešnog gitariste Borisa Popovića, jednog od najperspektivnijih umetnika svoje generacije biće održan u četvrtak, 26. februara sa početkom u 19 časova u Galeriji „Lazar Vozarević“ u Sremskoj Mitrovici.

Popović je osnovne i master studije gitare pohađao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a usavršavao se kod vodećih svetskih pedagoga i umetnika. Dobitnik je brojnih nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima i nastupao je u najznačajnijim koncertnim salama u regionu.

Na programu su dela Fernanda Sora, Manuela Marije Ponsea, Roberta Sijere i Bendžamina Britna.

Ulaz slobodan.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.