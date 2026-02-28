Rekord u broju građevinskih dozvola

Opština Inđija ostvarila je izuzetan rezultat tokom 2025. godine, izdavši 215 građevinskih dozvola, čime se svrstala u sam vrh lokalnih samouprava u Srbiji po ovom pokazatelju.

Ovaj podatak svedoči o snažnom investicionom ciklusu i pojačanom interesovanju investitora, privrednih subjekata i građana za nove građevinske i infrastrukturne projekte, kažu u nadležnom opštinskom odeljenju za urbanizam.

Najveći broj dozvola odnosi se na stambenu i poslovnu izgradnju, ali i na objekte namenjene industriji i logistici, što dodatno doprinosi ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mesta.

Iz lokalne samouprave ističu da je ovakav rezultat plod kontinuiranog rada na unapređenju administrativnih procedura, skraćivanju rokova i digitalizaciji procesa.

Poseban akcenat stavljen je na efikasnost i transparentnost u radu, kao i na stvaranje stabilnog i predvidivog poslovnog ambijenta.

M.S.

