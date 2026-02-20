  • petak, 20. februar 2026.
Očišćena divlja deponija u Brestaču
Očišćena divlja deponija u Brestaču

20. februar 2026. godine

Javno komunalno predzeće “Sava” iskoristilo je povoljne vremenske uslove tokom protekle nedelje da očisti bivše stočno groblje pored puta Brestač-Subotište, koje su u međuvremenu neodgovorni pojedinci bacanjem smeća pretvorili u divlju deponiju.

Po rečima direktora JKP “Sava” Željka Milićevića, na deponiji se nagomilao i komunalni i kabasti otpad i ostaci uginulih životinja, što je, kako je rekao, isključivo posledica neodgovornosti određenih ljudi koji nemaju ni savest, ni svest o značaju očuvanja zdrave životne sredine.

-Usluga odnošenja smeća funkcioniše redovno u svim naseljima pećinačke opštine, a uslugu odnošenja kabastog i animalnog otpada naše preduzeće vrši besplatno i zaista nema nikakvog razloga da bilo ko bilo koji otpad baca pored puta. Naše preduzeće je u okviru svojih redovnih aktivnosti bezbroj puta saniralo i uklanjalo sve divlje deponije na teritoriji naše opštine, ali neodgovorni pojedinci ponovo bacaju smeće i divlje deponije ponovo niču. Još jednom apelujem na naše građane da koriste usluge našeg preduzeća i da prestanu sa zagađivanjem životne sredine u kojoj odrastaju i njihova deca – izjavio je Milićević.

Predsednik Saveta mesne zajednice Brestač Branislav Kovačević zahvalio se JKP “Sava” na savesnoj i kontinuiranoj borbi za čistiju i zdraviju životnu sredinu.

-Ova deponija je već mnogo puta čišćena, ali neodgovorni ljudi nastavljaju da bacaju smeće i uginule životinje i uglavnom ih bacaju neposredno pored asfaltnog puta. Jedan deo onih koji bacaju smeće su vozači koji prolaze kroz Brestač iz pravca Nikinaca, ali najveću količinu otpada ipak bacaju sami meštani Brestača i Subotišta. Na taj način sami sebi stvaramo problem na koji se posle žalimo. Čak dolazimo i do apsurdne situacije da nam se najviše žale upravo oni koji to smeće i bacaju. Problem sa divljim deponijama će biti rešen kada mi sami shvatimo da ne treba da ih pravimo – rekao je Kovačević.

On je dodao da su prošlonedeljni povoljni meteorološki uslovi iskorišćeni i za zamenu neispravnih sijalica na uličnoj rasveti u Brestaču.

