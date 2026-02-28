Nesvakidašnji projekat golubinčakih osnovaca: Svetla Pariza

U javnosti staropazovačke opštine i šire poznato je da učenici Osnovne škole „23. oktobar“ iz Golubinaca svake godine beleže dobre rezutate na takmičenjima iz fizike i hemije i da se škola prepoznaje po atraktivnim praktičnim radovima iz ovih nauka.

U okviru zadatih oblasti i u skladu sa predviđenim planom i programom nastavnica fizike i hemije Dragana Arsenijević trudi se da složene i apstraktne oblasti nauka, koje predaje, približi svojim učenicima kroz praktičnu vežbu, odnosno, kako kaže, kroz male projekte.

-Kada ulazimo u neku novu oblast volim da čujem šta oni znaju o tome. Na primer, kada smo učili o struji deca su odmah pomenula Teslu, kao naučnika koji je „izmislio“ struju. Trebalo ih je naučiti da je Tesla „izmislio“ naizmeničnu struju i pokazati kakva je razlika između naizmenične i jednosmerne. Za domaći iz fizike su dobili da naprave jednostavno strujno kolo a u školi smo napravili akcioni plan za mali projekat – Osvetljenje Pariza, odnosno Ajfelove kule – kaže nastavnica Dragana.

U projektu su učestvovali učenici oba odeljenja osmog razreda.

-Deca vole da učestvuju u ovakvim projektima. Mislim da je najvažnije zainteresovati, motivisati učenike i privući njihovu pažnju. Približiti im gradivo i, kada je to moguće, izvesti eksperiment i pokazati kako funkcionišu zakoni fizike i hemijske reakcije o kojima učimo. Ako mogu društvene mreže i igrice na telefonima da im drže pažnju po pet sati, svakako može i nauka, samo je stvar pristupa. Mi svake godine osmislimo po nekoliko projekata, koje realizujemo za kraće ili duže vreme. Osvetljenje Ajfelove kule i parkića smo radili oko mesec dana. Svoje projekte izlažemo u školskom holu – objašnjava nastavnica i dodaje da su angažovani učenici nagrađeni odličnom ocenom.

-Naravno, petica je veliki motiv, a projekat dobar način da učenici savladaju gradivo. Koliko to ima efekta vidi se i po dobrim rezultatima, koje naši đaci postižu na takmičenjima iz fizike i hemije. Maštoviti projekti u kojima aktivno učestvuju, učenicima pomažu da bolje razumeju ono što uče – zaključuje naša sagovornica, koja ima dug staž u pedagoškom radu.

U nastavi je već 31 godinu. Kao redovan student, u roku je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Boegradu i stekla zvanje profesora fizike i hemije. Od 2009. zaposlena je u OŠ „23. oktobar“ u Golubincima. Trenutno koordinira rad Đačkog parlamenta zajedno s kojim često organizuje humanitarne akcije.

Branka Topalović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.