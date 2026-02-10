Mitrovački Tribal dostojno predstavio Srbiju na Evropskom prvenstvu u MMA

Na Evropskom prvenstvu u MMA, koje se od 5. do 15. februara održava u Beogradu, u organizaciji MMASS, IMMAF i UFC, a na kojem učestvuje 38 zemalja sa više od 1.000 takmičara, Klub Tribal iz Sremske Mitrovice je nastupio sa dva reprezentativca od ukupno 28 članova YOUTH selekcije nacionalnog tima.



Aleksandar Nenadović je u selekciji YOUTH C osvojio šesto mesto i, nažalost, nije uspeo da se plasira dalje u borbi za medalju. Ognjen Milinković je takođe zauzeo šesto mesto, iako je svojim nastupima osvojio simpatije kako publike, tako i ostalih članova reprezentacije.



-Naime, Ognjen je prvu borbu izgubio očiglednom sudijskom greškom, koju je, po svemu sudeći, i sam sudija shvatio, ali nije želeo da naknadno menja donesenu odluku. Nakon toga je ostvario dve ubedljive pobede, te mu je u borbi za prolazak dalje preostao, objektivno gledano, najslabiji učesnik u grupi – takmičar iz Azerbejdžana. Da bi prošao dalje, Ognjenu je bila potrebna pobeda za manje od 3 minuta i 48 sekundi, koliko su prethodnim takmičarima bile potrebne za savladavanje istog protivnika. Uveren sam da bi Ognjen to bez problema ostvario – navode iz kluba.



Kako se dalje navodi, došlo je do neočekivanog obrta, takmičar iz Azerbejdžana je iznenada predao borbu, što se, prema pravilima, smatra pobedom na kraju runde, odnosno u 4:00 minuta. Time je prolazak dalje omogućen rumunskom takmičaru, kojeg je Ognjen prethodno savladao sa lakoćom, a koji je ujedno i prošlogodišnji prvak Evrope i sveta. Nažalost, i u sportu postoje razne kalkulacije koje nemaju uvek veze sa onim što se dešava u kavezu.



I pored svega navedenog, u Tribalu su zadovoljni načinom na koji su Aleksandar i Ognjen odradili svoje mečeve, jer su obojica pružili kvalitetne borbe. Aleksandar je dve borbe izgubio podeljenom sudijskom odlukom, dok je jedan meč završen prekidom.



Ono što posebno treba naglasiti jeste činjenica da su obojica bili najmlađi u svojim selekcijama. Kategorija YOUTH C obuhvata uzrast od 12 do 14 godina, a Aleksandar je tek napunio 12, dok je većina njegovih protivnika imala 13, pa čak i skoro 14 godina. Kategorija YOUTH B je predviđena za uzrast od 14 do 16 godina, a Ognjen je tek napunio 14, dok je većina takmičara imala 15, pa čak i skoro 16 godina.



-Klub nastavlja sa radom i pripremama, jer nas uskoro očekuje Državno prvenstvo, a zatim i Prvenstvo Balkana. Cilj nam je da tokom ove godine potvrdimo dosadašnje rezultate. Na poslednjem BJJ Grappling kupu Srbije zauzeli smo visoko treće mesto na nacionalnom nivou, dok smo u MMA, u mlađoj uzrasnoj selekciji, na poslednja tri takmičenja zauzeli treće, zatim peto i na kraju prvo mesto. Ovi rezultati nas svrstavaju u sam vrh MMA sporta u Srbiji. Naš cilj je i da se naredne godine MMA Tribal Sirmium pojavi na međunarodnim takmičenjima sa još većim brojem reprezentativaca, nastavljajući kontinuitet kvalitetnog rada i razvoja mladih boraca – kažu u Tribalu.

