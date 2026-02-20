Mia Topić, šampionka Evrope u boksu

Iako ima samo trinaest godina, Mia Topić već četiri godine živi sport koji je za mnoge mnogo više od igre. Boks je za nju strast, disciplina i način života, a rezultati koje je ostvarila svrstavaju je među najperspektivnije mlade sportistkinje u Srbiji.

-Treniram boks već četiri godine i od prvog treninga sam znala da je to to. Čim sam navukla bokserske rukavice, osetila sam da sam pronašla svoj sport, kaže Mia.

Iza nje su brojne titule, dva puta je postala prvak Vojvodine, osvojila je zlatne medalje na Kupu nacija 2025. i 2026. godine, titulu državne prvakinje, kao i titulu prvaka Evrope 2025. godine, uz priznanje za najbolju bokserku Evropskog prvenstva.

-Osećaj posle osvajanja evropske titule bio je neverovatan. Sav trud, odricanja i teški treninzi u tom trenutku su dobili smisao, ističe mlada šampionka.

Put do uspeha nije bio lak. Kako priznaje, najteži deo na početku bio je izdržati naporan ritam treninga.

-Boks je mnogo zahtevniji nego što izgleda, ali upravo me je to naučilo da ne odustajem kada je teško, dodaje ona.

Kao najizazovniji meč izdvaja finale Evropskog prvenstva.

-Imala sam jaku protivnicu iz Rusije. Rusi su poznati po najboljoj školi boksa na svetu i taj meč mi je bio najteži do sada, kaže Mia.

U ring Mia uvek ulazi jasnog cilja.

-U tim trenucima u glavi mi je samo jedno, da pokažem zašto sam trenirala i, naravno, da pobedim, naglašava ona.

Trenažni proces pažljivo je planiran.

-Moj trening osmišljavaju moj trener i otac. Za svaki dan imamo plan, od snage i kondicije do tehnike, izdržljivosti i eksplozivnosti, objašnjava Mia.

Pored sporta, uspešno usklađuje i školske obaveze.

-Škola mi je prepodne, tako da uveče stižem na treninge, kaže kroz osmeh.

Mlada bokserka posebno ističe značaj porodice.

-Podrška porodice je neprocenjiva. Oni me motivišu, bodre i pomažu mi da izdržim kada je najteže. Bez njih ne bih mogla da postignem ovo što sam postigla, naglašava mlada bokserka.

Njeni uspesi često izazivaju iznenađenje kod okoline.

-Ljudi se iznenade i pitaju me kako je sve to izgledalo. Drago mi je ako mogu da inspirišem druge i da pokažem da se trud isplati, dodaje ona.

Iako je posvećena sportu, Mia nalazi vreme i za odmor.

-Volim da crtam i da provodim vreme sa prijateljima, kaže.

Planovi za budućnost su ambiciozni.

-Želim da po drugi put postanem evropska šampionka, sada u okviru World Boxing organizacije. Za pet do deset godina vidim sebe i dalje u ringu, sa željom da donesem medalju Srbiji sa svetskog prvenstva i da jednog dana budem učesnica Olimpijskih igara, ističe Mia.

Kao svoje uzore navodi uspešne srpske bokserke.

-Moji uzori su Sara Ćirković i Anđela Branković, jer pokazuju koliko su rad i disciplina važni da bi se stiglo do vrha, kaže ona.

Poruka koju šalje svojim vršnjakinjama je jasna:

-Neka probaju. Boks nije toliko opasan koliko izgleda i to što smo devojčice ne znači da nismo rođene da budemo vrhunske sportistkinje u borilačkim sportovima, zaključila je ova hrabra devojčica.

Mirjana Stupar

