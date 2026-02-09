  • ponedeljak, 9. februar 2026.
Još jedan korak ka novom pogonu
Društvo | Hronika | Inđija | Vesti
Još jedan korak ka novom pogonu

9. februar 2026. godine

Kineska kompanija „Techron Automotive“ pokrenula je proceduru za izgradnju fabrike u Inđiji, podnošenjem zahteva za saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Planirani pogon predstavljaće prvu evropsku proizvodnu lokaciju ove kompanije.

Prema dostupnim podacima, fabrika će proizvoditi više od 10 miliona plastičnih komponenti godišnje za električna i hibridna vozila, namenjenih proizvođaču „Škoda“, kao i kineskoj kompaniji „Yilian“.

Objekat će biti izgrađen u radnoj zoni Inđije, na parceli površine 26.644 kvadratna metra, i obuhvataće proizvodno-skladišni prostor sa pratećom infrastrukturom.

U prvoj fazi rada predviđeno je zapošljavanje 65 radnika, dok se nakon dostizanja punog kapaciteta očekuje oko 200 zaposlenih.
M.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

