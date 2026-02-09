Još jedan korak ka novom pogonu

Kineska kompanija „Techron Automotive“ pokrenula je proceduru za izgradnju fabrike u Inđiji, podnošenjem zahteva za saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Planirani pogon predstavljaće prvu evropsku proizvodnu lokaciju ove kompanije.
Prema dostupnim podacima, fabrika će proizvoditi više od 10 miliona plastičnih komponenti godišnje za električna i hibridna vozila, namenjenih proizvođaču „Škoda“, kao i kineskoj kompaniji „Yilian“.
Objekat će biti izgrađen u radnoj zoni Inđije, na parceli površine 26.644 kvadratna metra, i obuhvataće proizvodno-skladišni prostor sa pratećom infrastrukturom.
U prvoj fazi rada predviđeno je zapošljavanje 65 radnika, dok se nakon dostizanja punog kapaciteta očekuje oko 200 zaposlenih.
M.S.