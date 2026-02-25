  • sreda, 25. februar 2026.
Iskorak mladih džudista, zlato iz Zrenjanina stiglo u Rumu
Sport | Ruma
Na međunarodnom turniru „8. mart Zrenjanin“ koji se održao proteklog vikenda, Džudo klub „Ruma“ iz Rume predstavljalo je 11 takmičara u uzrastu u10, u12 i u14, koji su osvojili jednu medalju, zlatnog sjaja.

-Novoregistrovani su krenuli na takmičenja, a ovo im je tek drugo po redu. Za sada nemamo velika očekivanja, osim da u narednom periodu prevaziđu strah i tremu od takmičenja i da se oslobode. Vreme je potrebno da bi se video neki napredak. A ekipa koja se malo duže takmiči već pokazuju ozbiljan napredak i da će biti konkurenti za medalju na svakom takmičenju. Pohvale za Lenku, Jocu, Marka i Fiću od starijih – navode iz kluba.

Treba istaći Filipa Mićanovića koji je odradio pet mečeva i osvojio zlato u kategoriji do 46kg i to sa odličnim rivalima iz velikih klubova. Uz vrlo male korekcije u načinu borbe, napravio je veliki korak u odnosu na poslednje takmičenje.

-Dominacija gardom i kretanjem je ostavljala protivnike zbunjenim i nemoćnim na strunjači. Momentom za napad u pravom trenutku i sjanim parterom je savladao i nadmudrio protivnike, što je bilo uzbudljivo za gledati. Manja ekipa je takodje bila super, samo što trebaju dosta oštrije da treniraju – dodaju iz rumskog kluba.

Takmičenje je okupilo oko 800 džudoka, organizovao ga je Džudo klub „Proleter“ iz Zrenjanina.

Izvor: Džudo klub Ruma

