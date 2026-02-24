  • utorak, 24. februar 2026.
I ove nedelje humanitarne akcije „Razlikovnice“
Društvo | Pećinci
0 Komentara

I ove nedelje humanitarne akcije „Razlikovnice“

24. februar 2026. godine

Povodom obeležavanja Svetskog dana dece obolele od raka, koji se obeležavao 15. februara, pećinačko Udruženje za pomoć deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom „Razlikovnica“ je u saradnji sa Nurdor-om, tokom prazničnih dana – Sretenja, organizovalo humanitarni bazar.

Pećinci su jedno od 38 mesta u kojima je održana ova humana akcija, a kako su rekli u Razlikovnici, s obzirom da su vremenski uslovi bili loši, odlučili su da produže akciju i tokom ove nedelje organizuju još jednu.

-Zajedno sa Nurdor-om organizovaćemo 25, 26. i 27. februara još jednu humanitarnu akciju ispred naših prostorija u ulici Braće Vidakovića 11. Dođite da zajedno podržimo život, porodice i decu obolelu od raka. Najmlađim posetiocima ćemo deliti balone i slatkiše – rekla je Aleksandra Marković, predsednica Razlikovnice.

Izvor: www.pecinci.org

