Uspešan vikend Streljačke družine „Jedinstvo“ iz Stare Pazove

U Zrenjaninu je 30. novembra održano 4. kolo Lige Vojvodine za pionire, kao i 2. kolo Lige Vojvodine za mlađe juniore i kadete u disciplini serijskog i standardnog vazdušnog oružja na 10 metara. Streljačka družina „Jedinstvo“ iz Stare Pazove ostvarila je odlične rezultate, a posebno se istakli i novi članovi kluba.

U kategoriji mlađih juniorki, članica SD „Jedinstvo“ Ljubica Tanacković osvojila je prvo mesto i zlatnu medalju sa sjajnih 382 kruga.

Nova članica kluba, Anastasija Krajina, osvojila je srebrnu medalju i drugo mesto u kategoriji kadetkinja sa odličnih 376 kruga, dok je u kategorijama pionirki i mlađih juniorki zauzela 4. mesto.

Njena klupska drugarica Vanja Teofilović osvojila je 3. mesto i bronzanu medalju, a u kategoriji mlađih juniorki završila je na 5. mestu.

Ekipno, mlađe juniorke SD „Jedinstvo“ zauzele su 1. mesto, potvrdivši dominaciju u ovoj disciplini.

U kategoriji pionira, Todor Čorbić osvojio je 4. mesto sa 169 krugova, dok je Filip Srdić zauzeo 6. mesto sa 168 krugova.

Novi član kluba, Aleksandar Krajina, takmičenje je završio na 15. mestu sa 157 kruga.

Ekipno, pioniri SD „Jedinstvo“ ostvarili su odličan rezultat i zauzeli 2. mesto.

Naredno 5. kolo Lige pionira Vojvodine održaće se 14. decembra u Kikindi.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.