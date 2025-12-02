Rasvetljeno i obijanje ambulante u Salašu Noćajskom

Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici rasvetlila je i obijanje seoske ambulante u Salašu Noćajskom, koje je jutros prijavljeno nadležnim organima.

Operativnim radom utvrđeno je da je za ovaj događaj odgovorno isto maloletno lice koje se tereti i za nedavna obijanja više objekata u istom mestu – porodične kuće, prodavnice.

Policijski službenici su obavili uviđaj, prikupili dokaze i povezali sve slučajeve, te će protiv maloletnog osumnjičenog biti podneta odgovarajuća krivična prijava nadležnim organima.

