Rasvetljeno i obijanje ambulante u Salašu Noćajskom

  • utorak, 2. decembar 2025.
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

2. decembar 2025. godine

Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici rasvetlila je i obijanje seoske ambulante u Salašu Noćajskom, koje je jutros prijavljeno nadležnim organima.

Operativnim radom utvrđeno je da je za ovaj događaj odgovorno isto maloletno lice koje se tereti i za nedavna obijanja više objekata u istom mestu – porodične kuće, prodavnice.

Policijski službenici su obavili uviđaj, prikupili dokaze i povezali sve slučajeve, te će protiv maloletnog osumnjičenog biti podneta odgovarajuća krivična prijava nadležnim organima.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

