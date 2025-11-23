Zemlja reda, duha i topline

Turistička organizacija opštine Stara Pazova učestvovala je na dvonedeljnom seminaru iz oblasti turizma, održanom u Kini od 23. oktobra do 6. novembra. Seminar je organizovalo Ministarstvo trgovine Narodne Republike Kine, u saradnji sa Akademijom za međunarodne poslovne službenike (AIBO), a održan je u Pekingu, Hangdžou i Hudžou.

Na poziv Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije i Turističke organizacije Srbije, među 22 učesnika iz naše zemlje bio je i predstavnik Turističke organizacije opštine Stara Pazova Milivoj Kovačević.

Prve Milivojeve reči po povratku sa putovanja bile su – nestvarno i nezaboravno!

-Mnogo je utisaka. Odmah se primećuje da Kinezi mnogo vode računa o tradiciji, zdravoj životnoj sredini i u sve uključuju inovacije i nove tehnologije. Mesto Hangdžou me je posebno oduševilo čistoćom, uređenjem i pažnjom prema kulturi i detaljima. Grad je prepun zelenila a, iako su gužve velike, ljudi su izuzetno smireni i ljubazni. Kompanija Alibaba koja se bavi onlajn trgovinom je iz ovog grada. Zanimljivo je da stanovnici mesto Hudžou sa čak 3,5 miliona stanovnika nazivaju “selom“ – kaže sagovornik.

U jednoj od najmnogoljudnijih zemalja sveta na svakom koraku su gužve ali se javni prevoz odvija bez problema, svedoči Milivoj.

-Kretanje po gradovima je prijatno i raznovrsno, vozili smo se metroom, autobusom, preko “Didi” aplikacije taksijem, biciklom, ali i tradicionalnim brodovima, što je pravo uživanje za ljubitelje autentičnih doživljaja. Posebno u parku oko Zapadnog jezera, jednom od najlepših prirodnih i kulturnih područja Kine, oduševila me je rasveta, koja uveče svetli specijalnim svetlosnim efektima i bojama, ništa nije prepušteno slučaju. Park, ne samo da izgleda predivno, već mami i čulo mirisa, drvo slatke masline širi nežan, sladak miris nalik kajsiji, što dodatno pojačava osećaj smirenosti i harmonije – priča Milivoj.

Fascinanatni su bili i poznati Kineski zid, Zabranjeni grad i Hram neba.

-Tokom posete Pekingu, obišli smo i Ulicu svile, gde smo mogli da vidimo tradicionalne proizvode premijum kvaliteta, što je odličan primer kombinacije kulture, zanata i luksuza. Posetili smo nekoliko muzeja, svi su moderno opremljeni, u korak sa novim tehnologijama. U Muzeju bisera posebno me je impresionirao brod od perli, koji je ušao u Ginisovu knjigu rekorda. U Parku kulture bisera učestvovali smo u radionici vađenja bisera. Obišli smo Grad lepote Botevil, centar kineske industrije kozmetike, posebno interesantan je bio i Muzej lepeza, gde se mogu videti umetnički izrađene lepeze i naučiti više o njihovoj kulturnoj i istorijskoj vrednosti – navodi Pazovčanin.

Milivoj je primetio da su Kinezi ljubazni domaćini, pažljivi prema turistima, kojih nema mnogo.

-Želeli su da se slikaju s nama. Mogli smo i mi da obučemo tradicionalnu kinesku odeću, koju oni često ističu, kao i sve što čuva tradiciju i kulturu ovog drevnog naroda. U tom smislu i jelovnik je specifičan, osim kineske patke probali smo mnoštvo slanih i slatkih specijaliteta. Ukus je nekako blaži nego kod nas, slatkiši su manje slatki – objašnjava Kovačević.

Organizacija samog seminara takođe je bila besprekorna.

-Cilj seminara bio je unapređenje znanja i razmena iskustava u oblasti promocije i razvoja dolaznog turizma. Predavanja su obuhvatila teme modernizacije kineskog turizma, kulturne integracije i održivog razvoja. Učesnici su imali priliku da saznaju više o transformaciji Kine od feudalne monarhije do savremene svetske sile, kao i o načinima na koje Kina uspešno povezuje tradiciju, inovacije i globalnu saradnju u turizmu. – kaže Milivoj, koji je počastvovan prilikom da govori na završnoj ceremoniji dvonedeljnog seminara.

U ime domaćina prvo je učesnike pozdravio direktor kancelarije za koordinaciju AIBO-a pri Ministarstvu trgovine NR Kine, Jang Šengjan. On se zahvalio predstavnicima Srbije na učešću i izrazio želju za daljom saradnjom.

U ime srpske delegacije prisutnima se obratio vršilac dužnosti pomoćnika ministra turizma i omladine Republike Srbije Aleksandar Vukićević, a potom i predstavnik Turističke organizacije opštine Stara Pazova, Milivoj Kovačević, uz asisteniciju direktorke TO Dragačevo Aleksandre Mitrović.

-To je bila izuzetna čast i prilika da ukratko predstavim Srbiju kao zemlju bogate istorije, kulturne raznolikosti i iskrenog gostoprimstva. Izrazio sam uverenje da je turizam most, koji povezuje narode, jača razumevanje i gradi trajna prijateljstva, zahvalio sam se u ime svojih kolega na gostoprimstvu, preneo naše iskreno oduševljenje njihovom zemljom i poželeo im doborodošlicu u Srbiju. Cela situacija je bila izuzetna, nabijena emocijama, koje su se osetile tokom mog govora, zadrhtao mi je glas na nekim mestima, a dirnuti su bili i naši domaćini. Kod nas uobičajen, ali za Kineze krajnje neobičan bio je gest gospodina Šengjanga, koji me je pri srdačnom pozdravu zagrlio – kaže Milivoj i sažima utisak o najvećoj državi Azije:

-Kina je zemlja u kojoj se poštuje prošlost, živi sadašnjost i gradi budućnost, sa mnogo duha, reda i topline.

Branka Topalović

