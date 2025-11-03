Zaplenjen kilogram kokaina, uhapšen 19-godišnjak

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su R. L. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je od njega oduzela kilogram i 75 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain, 310 grama tableta za koje se sumnja da su ekstazi i manju količinu suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.
Rešenjem sudije za prethodni postupak, R. L. je određen pritvor do 30 dana.