  • četvrtak, 13. novembar 2025.
Veliko interesovanje građana za mere energetske efikasnosti u Inđiji
Vesti | Inđija
0 Komentara

Veliko interesovanje građana za mere energetske efikasnosti u Inđiji

13. novembar 2025. godine

U Kulturnom centru Inđija održan je „Dan otvorenih vrata“ posvećen programu energetske sanacije kuća i stanova, koji je izazvao veliko interesovanje građana. Na prezentaciju došli su građani koji su želeli da se detaljnije informišu o mogućnostima sufinansiranja mera energetske efikasnosti u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“.

Inđinčani su imali priliku da postave pitanja i dobiju sve potrebne informacije od opštinske komisije za energetsku efikasnost, koja je bila na raspolaganju za individualne konsultacije i objašnjenja u vezi sa postupkom prijavljivanja, neophodnom dokumentacijom i uslovima konkursa.

Ovogodišnji program donosi i važnu novinu, pravo na učešće imaju i socijalno ugrožene kategorije stanovništva, u skladu sa propisima resornog ministarstva. To se odnosi na domaćinstva koja imaju pravo na socijalnu pomoć, najnižu penziju ili naknadu po osnovu invalidnosti.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Završni radovi u Pavlovačkoj ulici u Rumi
categories_image
Tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja otkriveno 19.300 prekršaja
categories_image
„Trenuci prisustva“ u inđijskoj Kući Vojnović
categories_image
Od medalja na gradskoj trci do pozorišta u selu: „Pčelicina“ nedelja učenja bez zidova
categories_image
Novi korisnici usluga kanalizacije u Laćarku
categories_image
Zaplenjen amfetamin, jedna osoba uhapšena
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Javni poziv na obuku za započinj...

categories_image

Društvo | Vesti

Još 20 kilometara Save u redovno...

categories_image

Vesti | Crna hronika

Divljao na putu između Inđije i ...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Zima bez gripa počinje vakcinom

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt