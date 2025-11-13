Veliko interesovanje građana za mere energetske efikasnosti u Inđiji

U Kulturnom centru Inđija održan je „Dan otvorenih vrata“ posvećen programu energetske sanacije kuća i stanova, koji je izazvao veliko interesovanje građana. Na prezentaciju došli su građani koji su želeli da se detaljnije informišu o mogućnostima sufinansiranja mera energetske efikasnosti u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“.
Inđinčani su imali priliku da postave pitanja i dobiju sve potrebne informacije od opštinske komisije za energetsku efikasnost, koja je bila na raspolaganju za individualne konsultacije i objašnjenja u vezi sa postupkom prijavljivanja, neophodnom dokumentacijom i uslovima konkursa.
Ovogodišnji program donosi i važnu novinu, pravo na učešće imaju i socijalno ugrožene kategorije stanovništva, u skladu sa propisima resornog ministarstva. To se odnosi na domaćinstva koja imaju pravo na socijalnu pomoć, najnižu penziju ili naknadu po osnovu invalidnosti.