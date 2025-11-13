Veliko interesovanje građana za mere energetske efikasnosti u Inđiji

U Kulturnom centru Inđija održan je „Dan otvorenih vrata“ posvećen programu energetske sanacije kuća i stanova, koji je izazvao veliko interesovanje građana. Na prezentaciju došli su građani koji su želeli da se detaljnije informišu o mogućnostima sufinansiranja mera energetske efikasnosti u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“.



Inđinčani su imali priliku da postave pitanja i dobiju sve potrebne informacije od opštinske komisije za energetsku efikasnost, koja je bila na raspolaganju za individualne konsultacije i objašnjenja u vezi sa postupkom prijavljivanja, neophodnom dokumentacijom i uslovima konkursa.



Ovogodišnji program donosi i važnu novinu, pravo na učešće imaju i socijalno ugrožene kategorije stanovništva, u skladu sa propisima resornog ministarstva. To se odnosi na domaćinstva koja imaju pravo na socijalnu pomoć, najnižu penziju ili naknadu po osnovu invalidnosti.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.